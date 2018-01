Contromano in autostrada muore il giorno del suo compleanno La dinamica dell'incidente nel quale hanno perso la vita un 25enne e un 68enne

Ha imboccato l'accesso all'autostrada contromano, è morto così nel giorno del suo 25esimo compleanno, Francesco Merola. Il giovane di Calvanico, ha travoltonei pressi di San Mango Piemonte l'auto di un 68enne di Battipaglia, uno scontro frontale devastante dal quale l'anziano non è uscito vivo. Tutto è successo intorno alle 6:50 di questa mattina. Forse una distrazione o un colpo di sonno che gli è stata fatale, Merola ha così imboccato la corsia nord contromano.

Ha percorso solo alcuni metri poi il 25enne si è schiantato frontalmente contro Carmine Moretta. Le due vetture coinvolte nel sinistro: l'Audi A3 e la Lancia Y sono andate totalmente distrutte. I due sono rimasti schiacciati tra le lamiere procurandosi ferite che non gli hanno lasciato scampo. Alcuni automobilisti di passaggio si sono trovati davanti le carcasse delle due vetture, ormai distrutte quasi completamente, complice forse anche l'alta velocità alla quale viaggiavano i due, hanno così dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti immediatamente i medici del 118. Purtroppo per i due malcapitati non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite che si sono procurati nel violentissimo impatto. E' intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale di Eboli, incaricata di ricostruire la dinamica dell'incidente mortale.

Che una delle due auto fosse contromano era una cosa che già i soccorritori avevano intuito, resosi conto dell'impatto frontale. A farlo il 25enne Merola che ha imboccato la corsia nord nel senso sbagliato. Intanto i corpi sono stati trasportati all'obitorio dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. E' stato disposto dal pm l'esame esterno sulle salme. Ad eseguirlo il medico legale Giovanni Zotti che dovrà informare poi la procura in base ai risultati ottenuti. Sull'incidente mortale è stata infatti aperta un'inchiesta.

S.B.