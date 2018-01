Era una senzatetto la donna trovata morta nel cantiere Avrebbe perso la vita per cause naturali, sulla salma non ci sarebbero segni di violenza

E' stata identificata la donna trovata morta questa mattina nel cantiere del Palazzetto dello Sport di Salerno, in via Allende. Molto probabilmente si tratta di una senzatetto tra i sessanta e i sessantacinque anni, che ha perso la vita per cause naturali.

Dall'esame esterno del cadavere, rinvenuto questa mattina in avanzato stato di decomposizione, non sembrano esserci infatti segni di violenza. Sarà ora l'autopsia a chiarire la causa del decesso e ad escludere con certezza che non si sia trattato di un omicidio. Sul caso indaga la Procura di Salerno.

Sara Botte