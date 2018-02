Danneggiano undici auto nella notte. Presi due giovani Un altro raid contro vetture in sosta. Questa volta sul Trincerone di Salerno.

Altri due giovani denunciati per danneggiamento seriale di auto in sosta. Sempre a Salerno. E si tratta anche in questo caso di giovani provenienti dalla provincia. Da Scafati e da Boscoreale, entrambi di 22 anni.

Gli agenti della sezione volanti li hanno sorpresi in via Ruggero Moscato, sul Trincerone ferroviario. Stavano danneggiando a calci una vettura. Alla vista dei poliziotti hanno tentato la fuga. Ma sono stati fermati poco dopo.

Gli agenti hanno poi controllato se l'auto vandalizzata fosse una soltanto: sono state verificate le condizioni delle altre vetture in sosta. I sospetti delle forze dell'ordine si sono rivelati fondati: in tutto undici macchine hanno subito danni.

I due ragazzi - V.A. e C.G., le iniziali – sono stati accompagnati in questura. Nel frattempo gli agenti hanno individuato e rintracciato i proprietari delle auto. Che si sono subito recati negli uffici della polizia e formalizzato una denuncia, quantificando anche i danni subiti.

I 22nni sono stati segnalati agli inquirenti della procura di Salerno. Sono stati iscritti nel registro degli indagati per danneggiamento aggravato in concorso. Nei loro confronti sono state anche avviate le procedure necessarie per l'emissione del divieto di ritorno nel comune di Salerno.

Come ricorderete, qualche mese fa, una banda di giovani, tutti provenienti da San Marzano sul Sarno, si è resa protagonista di un episodio simile. Non nella zona centrale della città, ma tra Pastena e Torrione. Decine e decine di auto sono state danneggiate, in particolare i sei giovani si sono accaniti sulle auto parcheggiate lungo via Posidonia.

I ragazzi, quasi tutti ventenni, sono stati poi identificati e denunciati. Nei confronti di alcuni di loro è stato anche emesso un provvedimento cautelare e per tutti il divieto di tornare a Salerno nei prossimi tre anni.

Agli agenti i sei giovani di San Marzano dichiararono di aver effettuato quel raid senza senso perché «non sapevano come passare il tempo».

