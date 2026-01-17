Salerno, sorpreso a rubare sigarette in un bar del lungomare L’uomo era già ai domiciliari, è stato arrestato dalla Polizia

Nonostante fosse agli arresti domiciliari, è stato sorpreso dalla Polizia mentre si allontanava da un bar di Salerno dal quale aveva asportato diversi pacchetti di sigarette. Per questo motivo è stato tratto in arresto D.G., che ora dovrà rispondere di furto aggravato ed evasione.

A far scattare l'allarme è stato il sistema con allarme nebbiogeno presente all'interno dell'attività, sita sul lungomare cittadino.

Gli agenti della sezione Volanti, giunti sul posto, hanno individuato l'uomo mentre si stava allontanando, anche con una borsa contenente numerosi pacchetti di tabacchi, risultati asportati poco prima dall'esercizio commerciale. In precedenza l'indagato era riuscito a forzare la porta di ingresso con l'utilizzo di un "piede di porco".