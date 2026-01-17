Salernitana, Gyabuaa ad un passo: si aspetta l’ultimo via libera Il centrocampista pronto a diventare un nuovo calciatore granata

Un nuovo rinforzo per il centrocampo. La Salernitana è ad un passo da Emmanuel Gyabuaa. Il calciatore classe 2001 sarà il quinto rinforzo della campagna di riparazione portata avanti da Daniele Faggiano che fin qui ha regalato Berra, Arena, Carriero e Molina. Il centrocampista, escluso dalla lista dei convocati dall’Avellino, ha già l’accordo fino al 2029 con il club granata ma aspetta il via libera dell’Atalanta Under 23 per poter raggiungere Salerno.

Prestito oneroso (100mila euro) e obbligo di riscatto ad un determinato numero di presenze. Questa la formula che permetterà alla Salernitana di avere un nuovo centrocampista che fa del dinamismo e dell’intensità le sue caratteristiche migliori. Il calciatore dunque potrebbe legarsi nei prossimi giorni alla Salernitana ed essere disponibile per la sfida con il Sorrento.