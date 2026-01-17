Salernitana, alert Golemic: Capomaggio può tornare in difesa Il serbo non è al top, l'argentino di nuovo al centro con Berra e Matino anche con l'Atalanta U23

I postumi di una sindrome influenzale ancora tutti da smaltire. Vladimir Golemic fa i conti con i malanni di stagione. Era rimasto a riposo nella settimana che portava allo scontro diretto con il Cosenza, messo ko dall’influenza verso una sfida che non l’avrebbe visto protagonista perché squalificato. Ora però gli acciacchi si fanno ancora sentire. Il difensore è rientrato in gruppo ma Raffaele riflette e potrebbe anche scegliere di risparmiare il serbo dal 1’ con l’Atalanta Under 23.

Rotazioni limitate in mediana

Un’eventuale convocazione senza titolarità obbligherebbe Giuseppe Raffaele a riproporre Capomaggio come riferimento centrale del terzetto difensivo. Mancherebbe Golemic e non c’è nemmeno Arena, alla seconda e ultima giornata di squalifica per l’espulsione di Siracusa. Ai lati dell’argentino Berra e Matino. Le preoccupazioni però sono rivolte al centrocampo: senza Carriero squalificato, con l'Atalanta Under 23 Raffaele si affiderà a De Boer e Tascone, con Di Vico e Iervolino unici cambi anche alla luce delle scelte di mercato per Varone e Knezovic, per i quali si aspettano soluzioni prima di dirsi addio.