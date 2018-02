Rito abbreviato per Diele: investì e uccise Ilaria Dilillo L'attore 32enne travolse la salernitana con la sua auto

Sarà giudicato dal tribunale di Salerno con il rito abbreviato Domenico Diele. Il 31enne attore romano è imputato di omicidio stradale, per aver travolto e ucciso la notte del 24 giugno dello scorso anno, con la sua auto, la 48enne salernitana Ilaria Dilillo.

La donna era in sella al suo scooter sulla corsia nord dell'autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Montecorvino Pugliano. E' stata dunque accolta questa mattina dal gip Pietro Indinnimeo la richiesta presentata dai difensori di Diele. Presente all'udienza- all'esterno dell'aula alcune amiche della vittima - anche l'attore romano, che non ha rilasciato però alcuna dichiarazione. Appuntamento dunque al prossimo 20 febbraio, quando interverranno il pubblico ministero e il legale della famiglia di Ilaria. Il 27 sarà poi la volta degli avvocati di Diele, quindi la sentenza

Il 32enne era tornato in libertà lo scorso Natale per decorrenza dei termini di custodia cautelare prima in carcere e, poi, ai domiciliari a Roma, a casa della nonna, con il braccialetto elettronico.

L'attore è molto conosciuto per aver recitato in diverse serie tv di successo, come 1992 e 1993. Proprio la sera dell'incidente stava tornando dal set di un film.

Forse l’elevata velocità e il mancato rispetto delle distanze minime di sicurezza da parte di Diele sarebbero state la causa del drammatico incidente. Il pm Cosentino avrebbe riconosciuto all’attore la colpa, consistita in “negligenza, imprudenza, imperizia, nonché inosservanza della normativa prevista dal codice della strada”, della morte di Ilaria Dilillo. Sul fatto invece che guidasse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, Diele avrebbe detto agli inquirenti: “La droga non c’entra con l’incidente. Mi sono distratto con il cellulare. Ho un telefonino che funziona male e per cercare di fare una telefonata ho abbassato gli occhi. Non mi sono reso conto subito di ciò che era successo, solo quando sono sceso dall’auto ho visto e capito” .

S.B.