Incidente sul lavoro: operaio cade da un palo, è grave Un volo di sette, otto metri. Sul posto l'elisoccorso

Ancora un incidente sul lavoro, questa volta ne è stata teatro la Costiera Amalfitana. Un operaio, nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle quindici, per cause ancora da accertare, è precipitato da un palo mentre stava lavorando. Il dramma si è consumato nella frazione Pietre di Tramonti. L'uomo, originario del napoletano, pare fosse al lavoro in zona con un collega. Entrambi sarebbero dipendenti di un’azienda privata che opera nel settore elettrico.

Secondo le prime indiscrezioni sull'accaduto, il malcapitato sarebbe caduto improvvisamente da un’altezza considerevole, almeno di sette o otto metri: violento l'impatto con il suolo.

Diverse persone avrebbero assistito alla terribile scena. Immediatamente è stato chiesto l'aiuto dei soccorritori. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 partita da Maiori. L’uomo pare fosse cosciente all'arrivo dei sanitari, anche se le sue condizioni da subito sono sembrate gravi. Dopo una prima assistenza, è stato disposto il suo ricovero urgente presso l’ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Proprio per questo motivo è stato sollecitato l’intervento dell’eliambulanza che, alzatasi in volo dall’aeroporto di Pontecagnano, è atterrata all’eliporto che si trova lungo la strada tra Capitignano e il cimitero, dove ha caricato il ferito per trasportarlo a Salerno.

Sconvolti gli abitanti della piccola comunità. Sono ore di apprensione per la salute dell'operaio. Sul caso intanto stanno indagando i carabinieri della locale stazione, impegnati a ricostruire la dinamica dell'incidente ed effettuare una serie di verifiche.

Bisognerà accertare se siano state rispettate tutte le normative vigenti in termini di sicurezza sul luogo di lavoro e come mai l'operaio sia salito ad una simile altezza pare senza un'imbracatura che potesse evitargli un volo nel vuoto.

S.B.