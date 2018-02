"Dalle luci d'artista a quelle della giustizia":scontro al Tar Parla l'avvocato che rappresenta i torinesi della Iren

Ultima udienza del Tar oggi che dovrà esprimersi a breve su quello che sarà il futuro di Luci d'Artista di Salerno, sul suo affidamento e sulla sua gestione. Battute finali dunque dopo il ricorso presentato dalla multinazionale francese Blanchere Illumination che contesta l'affidamento alla società Iren di Torino, deciso dal comune di Salerno. Spetterà ora al collegio giudicante esprimersi sulla questione. Questa mattina erano presenti le parti rappresentate dai rispettivi legali. La sentenza dovrebbe arrivare tra circa trenta giorni.

C'era la Blanchere Illumination, rappresentata dall'avvocato Vincenzo Barrasso, che impugnò il bando contestando la gara. Si sentono al sicuro dal canto loro i torinesi della Iren, difesi dall'avvocato Lorenzo Lentini che ai microfoni di Otto Channel ha dichiarato: “dalle Luci d'Artista alle luci della giustizia. Siamo sicuri che la giustizia dirà la sua. Siamo abbastanza sereni, sia sul piano procedurale che sostanziale, ovviamente la questione è delicata – ha continuato Lentini -.

Abbiamo elementi per confermare la validità di quella che è stata la gara d'appalto e l'assenza di qualsiasi vizio, che ci è stato sollevato attraverso un ricorso molto suggestivo. Che ha tentato di far leva su questioni oggettivamente metagiuridiche che sono estranee a quello che è il procedimento che è un procedimento regolare, un procedimento trasparente.

Siamo sicuri che la giustizia farà il suo corso con grande serenità.

Una questione, quella del ricorso della Blanchere Illumination, che ha fatto discutere molto e temere per la realizzazione della dodicesima edizione della manifestazione Luci d'Artista che è partita in ritardo, proprio in attesa che il Tar si pronunciasse. La richiesta di sospensiva avanzata dalla Blachere Illumination avrebbe, infatti, potuto far saltare l'evento. Alla fine i francesi ritirarono l’istanza, rinviando tutto in questo modo all’udienza di merito.

S.B.