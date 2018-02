Scoperto a scassinare un distributore di sigarette E' stato arrestato un 26enne

Stava cercando di scassinare un distributore di sigarette, per questo è stato arrestato.

Questa notte intorno all'una una volante della polizia è intervenuta in via San Giovanni Bosco a Salerno, presso una tabaccheria, bloccando un giovane salernitano, trovato in possesso di arnesi per lo scasso, nei pressi del distributore automatico di sigarette installato davanti all’esercizio commerciale.

A segnalare la sua presenza, il titolare della tabaccheria che ha chiamato il 113, consentendo agli agenti di impedire il furto, identificare e arrestare il giovane, un salernitano di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Per lui l'ipotesi di reato di tentato furto aggravato.

S.B.