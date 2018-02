Scoperti pescatori con due chili di corallo rosso Ad accorgersene gli uomini della capitaneria di porto di Salerno

Pescano illegalmente il corallo. La guardia costiera ha sequestrato oltre due chili di “Oro rosso”, in seguito ad una complessa attività di indagine che ha visto intervenire personale militare appartenente alla Capitaneria di Porto di Salerno e agli uffici locali marittimi di Amalfi, Maiori, tutti agli ordini del Capitano di Vascello Giuseppe Menna.

In particolare l'azione di controllo è stata indirizzata verso la Costiera Amalfitana, zona di particolare pregio naturalistico, per verificare la regolarità delle attività di pesca effettuate in questo specchio acqueo. Dai controlli degli uomini del Corpo delle Capitanerie di Porto è emerso, infatti, che due pescatori, senza essere in possesso della particolare autorizzazione per la pesca del corallo rosso, nascondevano oltre due chili del prezioso “corallium rubrum”.

Il corallo è stato sequestrato e i pescatori abusivi sono stati denunciati. Per tutelare l’integrità dell’ecosistema marino sono effettuati ripetuti controlli volti a prevenire e reprimere tutte quelle condotte in contrasto con le norme che salvaguardano l’ambiente e la biodiversità.

La pesca del corallo è infatti regolata da rigide norme di carattere nazionale e comunitarie che prescrivono stringenti accorgimenti in relazione a misure, quantitativo minimo e strumenti per la cattura. Controlli, che informa la Guardia Costiera, proseguiranno anche durante tutto l’arco invernale.

S.B.