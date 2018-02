Traffico illecito di rifiuti: sequestro da 5 milioni di euro Nei guai due fratelli: gestivano il business delle discariche abusive

Trafficavano rifiuti. La Direzione investigativa antimafia e i carabinieri, in esecuzione di un decreto emesso dal Tribunale di Varese, su proposta del direttore della Dia, hanno sequestrato a due fratelli di origini campane, ben radicati nel contesto criminale della provincia di Varese, beni mobili ed immobili, non giustificati dal reddito dichiarato, per un valore complessivo di oltre cinque milioni di euro.



I carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Varese già da tempo avevano gli occhi puntati sui due fratelli, un 66enne di Torre Annunziata (attualmente latitante) e un 59enne della provincia di Salerno, residenti a Fagnano Olona (Varese). Entrambi secondo le indagini sarebbero ben inseriti nel contesto criminale della provincia di Varese, in particolar modo nella gestione illecita di discariche e nel traffico illecito di rifiuti.



Dopo delle attente indagini patrimoniali i militari hanno così segnalato al centro operativo Dia di Milano i due, che mostravano «un tenore di vita non proporzionato rispetto al loro reddito, tale da ritenere - precisano la Dia e i carabinieri - che il patrimonio accumulato potesse essere il frutto dei proventi delle loro attività illecite».

Gli esiti investigativi, su proposta del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, sono stati trasmessi al Tribunale di Varese che, sulla scorta di quanto segnalato, ha disposto nei confronti dei due fratelli la misura personale della sorveglianza speciale, con obbligo di dimora nel Comune di residenza, nonché il sequestro dei beni a loro direttamente o indirettamente riconducibili.

Quest’ultima attività, eseguita dal personale della D.I.A. di Milano e dai Carabinieri di Varese, con il supporto dell’Arma competente per territorio, ha interessato:

− 27 immobili nei comuni di Cirò Marina (KR), Fagnano Olona (VA), Gallarate (VA), Cardano al Campo (VA), Cassano Magnago (VA), Giaveno (TO) e Busto Arsizio (VA);

− 2 autovetture;

− 28 tra conti correnti, cassette di sicurezza e titoli, depositati presso istituti bancari e postali sia nazionali che svizzeri (per i quali è stata ottenuta ed eseguita una rogatoria internazionale);

− 3 compendi aziendali con sede nei comuni di Milano e Fagnano Olona (VA), il cui valore è stato stimato in oltre cinque milioni di euro.

S.B.