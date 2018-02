Giovane padre di 41 anni si toglie la vita Pare da tempo soffrisse di depressione

Tragedia a Pastena. Si è tolto la vita nella sua camera, a casa dei genitori, nel quartiere Italia, a Salerno. E' morto così a 41 anni F.P.,padre di un bambino. Pare che da tempo soffrisse di depressione.

Sconvolti familiari e amici per la tremenda e inaspettata perdita. Al momento del ritrovamento del corpo purtroppo per lui non c'era più nulla da fare. Sulla pagina Facebook del 41enne in tanti stanno lasciando un messaggio d'affetto e saluto.

Redazione Salerno