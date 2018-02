Tragedia in Cilento: uomo morto investito da un'auto L'87enne sarebbe deceduto sul colpo

Tragedia in Cilento. Un uomo di 87 anni di Caselle in Pittari è morto dopo essere stato investito da un’auto. Ancora non chiara la dinamica dell' incidente che gli è stato fatale.

Sembrerebbe che un’auto condotta da un 72enne abbia urtato altre due auto parcheggiate sul ciglio della strada. A seguito dell’impatto, l’87enne sarebbe stato travolto morendo praticamente sul colpo.

S.B.