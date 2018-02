Minaccia e disturba gli automobilisti: arrestato 41enne L'uomo infastidiva anche il personale della società "Salerno Mobilità" che ha chiamato la polizia

Molesta e disturba gli automobilisti nei pressi del parcheggio di piazza della Concordia. Un 41enne romeno, P.C., è stato arrestato dalla polizia in seguito alla richiesta di intervento da parte del personale della società ‘Salerno Mobilità, per la presenza dell'uomo che infastidiva le persone che si trovavano nello spazio del parcheggio. Il 41enne ha anche minacciato il personale che lo aveva invitato ad allontanarsi.

L'arresto è scaturito proprio per le minacce gravi nei confronti degli addetti alla società ‘Salerno Mobilità’ e per l’inosservanza delle prescrizioni dettate dal provvedimento del Questore di divieto di ritorno nel Comune di Salerno, misura di cui lo straniero risultava essere destinatario dall’anno 2016.

Nello stesso pomeriggio gli agenti della polizia della questura di Salerno hanno denunciato un uomo, F.A., di 60 anni, perché non ha osservato le disposizioni contenute nel Daspo urbano, emesso nel mese di gennaio di quest’anno dal Questore di Salerno.

L'uomo è stato infatti sorpreso ancora a fare il parcheggiatore abusivo in via Lungomare Colombo. Domenica notte, fermato per lo stesso motivo un 36enne marocchino.

Lo straniero, era senza documenti, è stato denunciato e nei suoi confronti è stato emesso dal Questore il provvedimento dell’ordine a lasciare il territorio nazionale.

Nella stessa notte, nel corso dei controlli contro la prostituzione, estesi nella zona orientale del capoluogo salernitano, personale delle volanti ha denunciato in stato di libertà una cittadina bulgara, A.A. di 26 anni, per l’inosservanza del provvedimento che le vietava di fare ritorno nel territorio del comune di Salerno.

Linea dura dunque della polizia in città. Perlustrate le zone collinari di Matierno, Giovi, Ogliara e quelle residenziali di Sala Abbagnano. Sono state controllate dagli agenti 116 persone e 70 veicoli.

S.B.