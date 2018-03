Rubano legna dai boschi: sequestrati 20 quintali Denunciate quattro persone, a beccarle i carabinieri

Tagliavano alberi di quercia in una proprietà comunale. Sono state scoperte e denunciate quattro persone dai carabinieri forestali di Padula, durante i controlli sul territorio in località Daccettura, nel comune di Padula.

I militari hanno notato come fossero stati abbattuti diversi esemplari di cerro, mentre i tagliatori procedevano a depezzare i tronchi per poterli asportare. In seguito agli accertamenti condotti dai militari è emerso che il taglio era avvenuto senza alcuna autorizzazione.

I militari hanno poi sequestrato la refurtiva, circa 20 quintali di legna e gli automezzi utilizzati per il trasporto. I controlli al patrimonio boschivo da parte dei carabinieri forestali del gruppo di Salerno hanno permesso di accertare 24 furti di legna e di individuare e denunciare 14 persone per taglio furtivo di legna.

S.B.