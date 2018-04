In fiamme un garage: l'incendio nella notte Distrutti mezzi agricoli. Danni ingenti alla struttura

E' divampato nella notte un incendio all’interno di un garage a San Cipriano Picentino. Il rogo, ancora non è chiara la causa che l'ha generato, ha distrutto mezzi agricoli e altro materiale presente nella struttura.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Giffoni Valle Piana. I caschi rossi hanno lavorato per ore per riuscire a fermare le fiamme. Fortunatamente non ci sono state persone ferite. Danni ingenti invece alla struttura.

S.B.