Arrivano i carabinieri, lancia la droga dal balcone: arrestato Beccato un 22enne con un panetto di hashish

Lancia la droga dal balcone all'arrivo dei carabinieri. Beccato dai militari della locale compagnia supportati da quella di Battipaglia un 22enne ad Acerno. Il giovane è stato arrestato nella flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante una perquisizione, effettuata in casa propria dai carabinieri, supportati da un'unità cinofila, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di 130 grammi del quale aveva cercato di disfarsi gettandolo dal balcone.

Il gesto non è sfuggito ai militari che avevano circondato l'edificio. In casa è stato trovato anche un coltello utilizzato, molto probabilmente, per tagliare lo stupefacente.

S.B.