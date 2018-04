Laboratorio di droga in un casolare abbandonato: due arresti Si tratta di due giovani scoperti dai carabinieri

Due giovani sono stati sorpresi dalla forze dell'ordine con hashish e marijuana. Nella notte, a Padula, durante una serie di controlli a contrasto allo smercio di stupefacenti nel Vallo di Diano, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva, hanno arrestato i ragazzi, di 18 e 20 anni, per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando un fabbricato allestito a laboratorio di preparazione e ripartizione delle droghe.

I militari del nucleo operativo, impiegati soprattutto in operazioni di osservazione e controllo in località isolate, hanno fatto irruzione all’interno del casolare abbandonato che si trova nelle campagne limitrofe al centro abitato di Padula, in località Fiumicello, sorprendendo i due giovani – uno incensurato e l’altro già noto alle forze dell’ordine - che, all’interno dell'edificio semi diroccato, avevano allestito una “centrale” per la preparazione e la vendita al dettaglio delle sostanze psicotrope.

Sul posto le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato circa 140 grammi di hashish e marijuana già suddivisa in dosi, un bilancino elettronico di precisione, un grinder-tritaerba (utilizzato per miscelare le droghe), 400 bustine in cellophane per il confezionamento singolo della sostanza, alcuni vassoi in acciaio per il taglio e 18 bustine di ketoprofene.

I due giovani sono stati condotti entrambi nelle proprie abitazioni dove ora si trovano agli arresti domiciliari.

Proprio nello stesso giorno è stato arrestato dalla polizia un 25enne, scoperto dagli agenti con mezzo chilo di droga. Il ragazzo era stato beccato con della marijuana addosso, poi dopo una perquisizione nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato il grande quantitativo di sostanza stupefacente, tra marijuana e hashish.

S.B.