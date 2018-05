Giovane cade dal balcone e muore Sul caso indagano i carabinieri

Tragedia ad Atena Lucana, dove una giovane donna di 33 anni è caduta, per cause ancora da accertare, dal balcone di casa ed è morta. Il dramma si è verificato questa mattina, in contrada San Giuseppe. Per la 33enne, soccorsa dai sanitari del 118 sul posto, purtroppo non c'è stato nulla da fare.

E' spirata a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Sul luogo del drammatico incidente si sono recati anche i carabinieri di Sala Consilina. Sono in corso delle indagini per chiarire cosa sia accaduto. Intanto la salma è stata portata nell'ospedale Luigi Curto di Polla per un primo esame esterno.

S.B.