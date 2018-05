Furto di metalli: arrestati due uomini Sorpresi a portare via travi da due tonnellate

Sono stati sorpresi dai carabinieri a portare via travi in ferro da due tonnellate. E' successo nel comune di Caggiano.

I militari della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, un 36enne ed 47enne, entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio, per furto aggravato, possesso di arnesi da scasso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L’arresto è stato eseguito nell’ambito delle operazioni per l’Action day, promosso da Europol e pianificato dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno, come operazione di controllo ad ampio raggio - in 16 Stati membri dell’Unione Europea - contro i furti di metalli. Scopo di questo intervento da parte delle forze di polizia europee è il monitoraggio delle aree dove il fenomeno dei furti, specificatamente, dei metalli riciclabili (rame, ferro, ottone, etc), è particolarmente intenso.

I Carabinieri di Caggiano e del Nucleo Radiomobile sono così intervenuti dopo una serie di indagini e hanno sorpreso i due uomini mentre erano intenti ad portare via proprio delle travi in ferro, per circa due tonnellate, dall’interno di un deposito dove erano custodite, caricandole su un un furgone. La refurtiva, del valore di circa duemila euro, è stata in seguito restituita dai militari al legittimo proprietario.

La perquisizione effettuata sull’automezzo dai carabinieri ha permesso inoltre di trovare vari arnesi da scasso (cesoie, pinze, taglierini, martelli, piedi di porco), guanti, 2 mazze da baseball ed una roncola, sono stati tutti sequestrati.

Gli arrestati invece sono stati fermati e condotti agli arresti domiciliari.

S.B.