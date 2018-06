Tentano di rubare fili in rame: arrestati due minori Per sfuggire alle forze dell'ordine si sono nascosti in un sottotetto

Hanno cercato di rubare dei fili in rame ma sono stati scoperti dai carabinieri.E' accaduto ad Olevano sul Tusciano, dove i militari della locale Stazione hanno arrestato due minorenni: V.B., di 17 anni e L.A., 16enne, in esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità, perché ritenuti responsabili di concorso in tentato furto aggravato.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dagli accertamenti effettuati dai militari che hanno raccolto elementi di presunta colpevolezza a carico dei giovanissimi per aver tentato, l’11 aprile scorso, di impossessarsi di alcuni fili di rame da un’abitazione popolare, in attesa di assegnazione, in via Valle di Olevano sul Tusciano.

Quel giorno i due giovanissimi non riuscirono a portare a termine il furto per il pronto intervento dei carabinieri che, dopo la segnalazione di alcuni vicini giunta alla Compagnia di Battipaglia, giunsero sul posto, sorprendendo i minori nascosti in un sottotetto.

La successiva ispezione consentì di trovare un telefono cellulare, successivamente risultato essere dei ragazzi, all’interno dell’appartamento dal quale i due si erano allontananti poco prima dell’arrivo dei militari dell’Arma.

I due giovani sono stati poi accompagnati in due distinte comunità alloggio indicate dal Centro per la giustizia minorile per la Campania: una in provincia di Salerno, l’altra in quella di Napoli.

S.B.