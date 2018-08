Diciottenne accoltellata nella notte: preso l'aggressore I carabinieri indagano sui motivi dell'aggressione

Una ragazza di 18 anni, per cause ancora da chiarire, è stata accoltellata nel comune di Torchiara. La giovanissima, di nazionalità moldava, sarebbe rimasta coinvolta in un litigio con un uomo. E' intervenuta sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane ferita all’ospedale di Vallo della Lucania.

Si è trattato fortunatamente solo di ferite superficiali. L'aggressore sarebbe stato fermato dai carabinieri che stanno indagando sul caso.

S.B.