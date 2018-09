Va a trovare la mamma al Nord, muore in casa Si indaga sulle cause del decesso

Era andato a trovare la madre a Brà, in provincia di Cuneo, dei giorni che dovevano essere di relax e divertimento si sono trasformati in una tragedia per un giovane di Omignano. In 29enne, Luigi Viscione, è stato trovato morto in casa.

Ignota al momento la causa del decesso, forse potrebbe essersi trattato di un incidente domestico, forse un malore dovuto a cause che al momento restano ignote. In corso accertamenti da parte dei carabinieri locali che hanno informato dell'accaduto anche quelli della compagnia di Vallo della Lucania. Il 29enne viveva in Cilento, ad Omignano Scalo con i nonni. Lavorava in un’officina meccanica di Agropoli. Un dramma che ha scosso quanti lo conoscevano e lo descrivono come un giovane sempre disponibile e sorridente.

S.B.