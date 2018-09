Tentano colpo al bancomat: arrestati 5 giovani Hanno tutti tra i 26 e i 36 anni

Tentano colpo al bancomat: cinque arresti. In azione la squadra di polizia giudiziaria del Compartimento della Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata di Napoli, che alle prime ore di domenica 23 settembre ha fermato i cinque giovani dell’hinterland partenopeo di età compresa tra i 26 e 36 anni, tutti con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.

Sarebbero responsabili di tentato furto aggravato ai danni dell’Istituto Bancario Campano agenzia di San Cipriano Picentino, con sede nella frazione di Campigliano. Gli indagati sono stati arrestati nella flagranza del reato, ancora con passamontagna e guanti, all’interno dell’Istituto Bancario, dove con una potente fiamma ossidrica stavano tentando di scardinare il bancomat.

L’operazione, scaturita dalle risultanze investigative raccolte dagli inquirenti dopo investigazioni avviate in seguito a crimini di autotrasportatori e utenti circolanti sulla rete autostradale e vie di grande comunicazione di questa regione, ha permesso di risalire al gruppo criminale e ad intervenire con una mirata azione di contrasto.

S.B.