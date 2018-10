Aggredisce il suo medico di famiglia, arrestato 66enne Si trova ai domiciliari

Lesioni personali volontarie aggravate,: è l'accusa per la quale i carabinieri della compagnia di Agropoli a Castel San Lorenzo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del tribunale di Salerno, nei confronti di un sessantaseienne del luogo. Lo scorso primo ottobre l'uomo si sarebbe reso responsabile di un'aggressione nei confronti del suo medico di famiglia, colpito più volte con un tondino di acciaio.

L'indagato avrebbe citofonato più volte a una condomina del palazzo per farsi aprire il portone, dicendo che aveva fretta e voleva essere il primo dal medico. Si era poi nascosto in attesa della sua vittima per poi colpirla più volte con il tondino di acciaio.

S.B.