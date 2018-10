Ladri in azione nella notte in campagna Portate via attrezzature agricole e olio

Colpo nella notte ad Auletta, ignoti dopo essersi recati in alcuni depositi adiacenti alle abitazioni, in contrada Ponte e in contrada Libertino hanno portato via attrezzature per l’agricoltura, come motoseghe e decespugliatori, e diversi litri di olio d’oliva. I proprietari non appena si sono accorti del furto hanno sporto denuncia ai carabinieri che stanno indagando per risalire all'identità dei malfattori.

S.B.