In fiamme un fienile: il fuoco lambisce le case Paura nella notte in Cilento

Momenti di paura questa notte a San Pietro al Tanagro. Un incendio si è sviluppato, per cause ancora da accertare, in un deposito agricolo.

Le fiamme hanno danneggiato la struttura, a fuoco le rotoballe di fieno contenute al suo interno. Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno circoscritto l'incendio per impedire si propagasse alle abitazioni nelle vicinanze. Al momento non si conoscono le cause che hanno determinato il rogo.

S.B.