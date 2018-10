Dramma durante la partita di calcio, si sente male e muore A perdere la vita un 49enne

Tragedia ieri sera durante una partita di calcetto, allo stadio di Policastro. Un uomo di 49 anni, Gino Paesano, è stato stroncato da un malore mentre stava giocando una gara del campionato riservato agli over 35 organizzato dal Centro Sportivo Italiano (CSI).

Il 49enne,ex calciatore, ha vestito in passato le casacche di Ebolitana, Paganese, Sapri e Vallo di Diano, si è accasciato improvvisamente a terra durante il secondo tempo della partita. Nonostante i tentativi di soccorso da parte degli altri calciatori accorsi, per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza ma il 49enne non ha mai ripreso conoscenza, i sanitari hanno solo potuto accertarne il decesso. Solo cinque anni fa la famiglia Paesano era stata colpita da un altro grave lutto, a perdere la vita in seguito ad un infarto mentre si trovava a casa, il fratello di Gino Paesano, Aldo, ex calciatore di serie B con le casacche di Ternana e Pistoiese. A lui era stato intitolato anche a Torraca il locale club dei tifosi della Salernitana.

Un'intera comunità sotto choc, il 49enne, che lavorava nella residenza per anziani "Rosa Lia" di Torraca, dove viveva con la madre, era molto conosciuto nel Golfo di Policastro come tutta la sua famiglia. Domani a Sapri si terranno i funerali.

S.B.