Addio a Vincenzo e Pasquale, folla ai funerali dei due 18enni I giovanissimi sono morti in un drammatico incidente stradale

Un intero paese ha voluto dare l'ultimo saluto a Vincenzo Pepe e Pasquale D’Agosto, i due amici poco più che 18enni di Roccadaspide morti giovedì scorso in un drammatico incidente stradale in località Difesa, sulla SS166 degli Alburni. Una grande folla ha atteso i due feretri bianchi per poi seguire la funzione religiosa che si è tenuta nella chiesa della Natività. Una comunità che si è stretta intorno al dolore dei familiari nel ricordo di queste due giovani vite.

All'uscita delle due bare bianche sul sagrato sono stati liberati in cielo dei palloncini, tra le lacrime e gli applausi dei tanti presenti. Una città che oggi ha osservato il lutto cittadino proclamato dal primo cittadino di Roccadaspide e dalla sua amministrazione, un gesto di vicinanza al dolore dei parenti dei due ragazzi.

Serrande abbassate durante il rito funebre e bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici.

Sono state annullate tutte le manifestazioni in programma per il weekend di Ognissanti. Il sindaco del comune Gabriele Iuliano nel ricordare i due giovani ha detto:“Siamo ancora una volta sconvolti ed attoniti per la nuova, immane tragedia che ha sottratto, a tutti noi, altri due giovanissimi concittadini, i cari Vincenzo Pepe e Pasquale D’Agosto, entrambi appena 18enni; interpretando il sentimento di profonda e spontanea partecipazione di tutta la comunità, profondamente segnata, esprimo profondo cordoglio per l’improvvisa ed incolmabile perdita di questi due ragazzi speciali, benvoluti ed apprezzati da tutti per la loro grande bontà d’animo, sensibilità e straordinaria dolcezza che li ha sempre contraddistinti in vita, con animo fortemente addolorato e smarrito, ma anche con estrema riverenza ed affetto, esprimo ai familiari la più sentita vicinanza per il violento ed immenso dolore che li ha colpiti e stravolti".

S.B.