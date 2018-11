Si addormenta davanti al camino: muore bruciato Tragedia in casa in Cilento

Tragedia in Cilento a Caselle in Pittari. Un anziano di 97 anni è stato rinvenuto morto carbonizzato in casa. L'uomo si trovava davanti al camino della sua abitazione. Molto probabilmente, da una prima ricostruzione di quanto accaduto, si sarebbe addormentato per essere poi avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Sanza per ricostruire la vicenda. Forse a causare l'incidente una scintilla fuoriuscita dal camino che potrebbe essere finita sugli indumenti dell'anziano.

La vittima pare avesse problemi a camminare, non sarebbe così riuscita a fuggire via, morendo bruciato.

S.B.