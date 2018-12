Bellizzi: arrestato giovane per spaccio di droga Il 20enne era in possesso di 17 involucri contenenti cocaina e hashish e di un bilancio digitale

Nella giornata di ieri, la squadra investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, nel corso di mirate attività finalizzate a contrastare la diffusa fenomenologia della commercializzazione di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto A. D. di anni 20, residente a Bellizzi, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Il giovane, a seguito di perquisizione personale e veicolare eseguita a Bellizzi, è stato trovato in possesso di 17 involucri di cellophane contenenti cocaina per un peso pari a grammi 5.3, di un panetto di hashish del peso di 103 grammi, di un bilancino digitale perfettamente funzionante e di cellophane utilizzato per confezionare le dosi di droga da porre in vendita al dettaglio. Per tali motivi, A.D., con precedenti per tentato omicidio, furto e ricettazione, è stato dichiarato in arresto ex art. 73 del DPR 309/90 e come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la locale Procura della Repubblica è stato collocato presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si terrà dinanzi al Tribunale di Salerno.

Redazione Salerno