Ricercato per omicidio, si nascondeva tra le montagne: preso Arrestato dalla polizia un rumeno accusato di aver accoltellato il cliente di un pub

Era ricercato in tutta Europa per un tentato omicidio commesso nel gennaio dello scorso anno in un pub di località Stiubeni a Botosani, in Romania. Dopo aver iniziato a bere e molestato gli avventori, fino ad arrivare a picchiare un cliente, aveva accoltellato un'altra persona che provava a fermarlo. Una ferita all'addome che costò l'asportazione della milza alla vittima.

La squadra mobile di Salerno ha arrestato un 58enne rumeno, destinatario di un mandato d'arresto europeo. Dovrà rispondere, oltre che di tentato omicidio, anche di porto illegale di arma e disturbo della quiete pubblica. Deve scontare una condanna a 5 anni e 4 mesi di carcere: gli agenti della questura lo hanno rintracciato in un casolare di montagna a Trentinara. Ora si trova in una cella del carcere di Salerno.