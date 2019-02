Crollano tre alberi, tragedia sfiorata sulla Tirrena inferiore Strada chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia

Tragedia sfiorata sulla strada statale 18 "Tirrene Inferiore", nei pressi del territorio del comune di Vibonati. A causa del forte vento, infatti, ben tre alberi si sono abbattuti sull'asfalto. Il crollo ha costretto le autorità a vietare la circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Si registrano ovviamente disagi per gli automobilisti in transito, chiamati a deviazioni locali sui percorsi alternativi segnalati dall'Anas. Sia il personale della società che le forze dell'ordine sono sul posto per gestire la viabilità e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Redazione Salerno