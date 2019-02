Tragico incidente nella notte: muore ad appena 23 anni Il giovane ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un'auto

Ancora sangue sulle strade della provincia. Nella notte, intorno alle 3, a perdere la vita è stato il 23enne Elvis Petrillo. Originario di Agropoli, è morto in un incidente stradale in Via Roma ad Albanella. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro. Quel che è certo è che il giovane ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, finendo la propria corsa contro il muro di un'abitazione.

L'impatto è stato fortissimo. Inutili purtroppo i soccorsi: sul posto gli operatori del 118 ed i carabinieri della compagnia di Agropoli. Elvis sarebbe spirato nel reparto di rianimazione dell'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania. Sull'episodio la procura ha aperto un fascicolo.