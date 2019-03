Viola le prescrizioni dei giudice: arrestato 36enne Il giovane polacco è accusato di furto aggravato

Viola le prescrizioni del giudice, arrestato 36enne. I carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretta dal Capitano Francesco Manna, hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del giovane polacco, dimorante a Laureana Cilento, già sottoposto alla misura del divieto di dimora.

Lo straniero, lo scorso 17 febbraio, era stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Santa

Maria di Castellabate per il reato di furto aggravato a danno di un ristorante del posto. Poi, sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora, il 21 febbraio era stato sorpreso dai militari della Stazione di Torchiara nel corso di un’attività di controllo del territorio, fuori dalla propria abitazione in orario notturno, in violazione quindi delle prescrizioni precedentemente imposte dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania.

Il gip, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha così deciso quindi per l’inasprimento della misura cautelare in atto fino a quel momento, disponendo la custodia in carcere dello straniero , eseguita dai carabinieri di S. M. di Castellabate che hanno provveduto a condurlo nel carcere di Vallo della Lucania.