Investe un ciclista e scappa: preso pirata della strada L'uomo è stato denunciato

Lesioni personali gravi e omissione di soccorso, sono questi i reati dei quali dovrà rispondere un carpentiere 48enne, che avrebbe investito due giorni fa un ciclista per poi fuggire via, sulla strada che da Giffoni Valle Piana porta a Montecorvino Rovella. A intercettare il pirata della strada i carabinieri di Battipaglia. L'uomo è stato denunciato e scovato grazie alle immagini delle telecamere presenti nella zona dell'incidente, sulla Provinciale 26.

Vittima un 56enne residente a Montecorvino Pugliano, che era stato preso in pieno da una Grande Punto di colore grigio. Il ciclista ha riportato gravi lesioni ed è ancora in prognosi riservata all’ospedale Ruggi di Salerno.

Il pirata della strada, dopo aver travolto il 56enne, sarebbe andato in giro per Battipaglia con il parabrezza sfondato e avrebbe cercato anche di acquistare i pezzi di ricambio per riparare i danni riportati all’auto. I carabinieri lo hanno fermato mentre era a piedi a Battipaglia, suo comune di origine ma domiciliato a Giffoni Valle Piana. Non avrebbe soccorso il ciclista preso dal panico.