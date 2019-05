Barbarito coordinatore del Forum provinciale dei giovani L'elezione questo pomeriggio a Palazzo Sant'Agostino

Francesco Barbarito di San Cipriano Picentino è il nuovo coordinatore provinciale del Forum dei Giovani della provincia di Salerno. L’assemblea e il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo organico si è svolta questo pomertiggio. All’evento è intervenuto anche il presidente Giuseppe Caruso secondo il quale il modello del forum Salerno è un modello vincente. “Siate la voce delle migliaia di giovani della provincia di Salerno” ha detto ai 15 consiglieri eletti. Ad aggiudicarsi la nomina di vice coordinatore è stato Adriano Guida. Cinque coordinatori eletti per ogni area: per Salerno nord i nomi sono; Davide Morena, Giuseppe De Nardo, Antonio Cesarano, Anna Spinola e Andrea Paciullo. Per Salerno centro invece: Fabiana De Simone, Kevin, Sara Di Matteo, Alberto Raffaele, Rosalia Mara. Infine Salerno sud: Pasquale Rinaldi, Nicola Santomauro, Rosario Madario, Vincenzo Soldovieri, Giovanni Calandriello.