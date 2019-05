Troppa gente in aula, il giudice decide di chiudere le porte Caos alle esecuzioni immobiliari. Necessario l'intervento dell'Ordine degli avvocati

Aula d'udienza affollata, troppo casino per concentrarsi il giudice prega i presenti di uscire e prosegue le udienze a porte chiuse. Un gesto che ha scatenato la rabbia degli avvocati che hanno immediatamete chiesto un intervento ad horas dell'Ordine degli avvocati. L'intervento del consigliere dell'ordine, Fabio Moliterno, è stato necessario per riportare la calma e far riprendere le udienze che nel frattempo erano state sospese.

E’ accadutonella palazzina B della Cittadella Giudiziaria di Salerno, presso un’aula della terza sezione civile (esecuzioni immobiliari).