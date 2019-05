Denunciato per maltrattamenti dalla moglie tenta il suicidio L'uomo è stato salvato dalla polizia

Si è barricato in macchina minacciando di togliersi la vita con un coltello, a salvarlo l'intervento della polizia. Un 37enne salernitano è stato notato in piena notte dagli agenti in via Allende. Guidava in stato confusionale e, quando i poliziotti sono intervenuti per fermarlo, ha chiuso le sicure dell'auto estraendo un coltello e puntandoselo al petto. Ne è seguito un inseguimento terminato sotto casa della moglie a Bellizzi.

Lì gli agenti lo hanno convinto a desistere dalle sue intenzioni, facendosi consegnare il coltello. Dalle indagini è emerso che l'uomo, pochi giorni prima, era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti. I figli, minori, erano in casa in compagnia della nonna. Il 37enne è stato portato all'ospedale Ruggi di Salerno dove si trova ricoverato in psichiatria.