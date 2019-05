Furti nei rioni collinari: denunciate 4 persone Intervengono le volanti della polizia

Ancora controlli della polizia nelle zone collinari di Salerno. Le volanti sono intervenute in località Brignano Superiore, dopo una segnalazione arrivata al 112. Gli agenti hanno controllato una Opel Astra con a bordo 3 cittadini rumeni di 20, 24 e 23 anni e un 36enne italiano con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Durante l'ispezione sono stati trovati sul sedile posteriore un piede di porco, una pinza universale, una tronchese, delle torce. Le persone controllate rispondevano poi alle descrizioni fornite degli autori dell’effrazione, con forzatura della porta di accesso, di un immobile in via Galzigna 17. Sono stati dunque denunciati per furto tentato ed ingiustificato possesso di oggetti atti allo scasso.