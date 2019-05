Incidente stradale: si scontrano un tir e una Panda Traffico in tilt a Salerno in via Delle Calabrie

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via Delle Calabrie, a Salerno. Per cause ancora non chiare un camion con rimorchio e una Panda si sono scontrati. Ferite, fortunatamente in modo lieve, due persone. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Vopi, la Polizia Municipale e Strade Sicure. Disagi al traffico veicolare, mentre sono in corso indagini per ricostruire la dinamica del sinistro.