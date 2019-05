Aggressione a un detenuto in cella, individuati i responsabili Indagini della penitenziaria: tre ordinanze cautelari per estorsione e cessione di droga a Fuorni

Arrivano le risposte dello Stato dopo le aggressioni che si sono susseguite nelle ultime settimane negli spazi del carcere di Fuorni a Salerno. Il nucleo investigativo della polizia penitenziaria – articolazione della Campania – ha infatti eseguito tre ordinanze di custodia cautelari nei confronti di altrettanti detenuti. Gli agenti li ritengono responsabili dell’aggressione ad un altro detenuto ospite della casa circondariale salernitana.

L’accusa nei confronti dei tre, in concorso, è di estorsione nei confronti della vittima dell’aggressione, ma anche dell’acquisto, la detenzione e la successiva cessione di droga in carcere. Insomma, non solo la violenza con le botte ad un altro ospiti del penitenziario ma anche lo smercio di sostanze stupefacenti.

I fatti fanno riferimento ai mesi scorsi, durante una delle tante esplosioni di violenza tra le mura del carcere di Fuorni. Una situazione difficile se non insostenibile, come sottolineato a più riprese anche dalle stesse sigle sindacali che a più riprese hanno denunciato il clima complicato per la polizia penitenziaria e, in generale, per tutto il personale in servizio a Salerno.