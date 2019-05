Si sente male mentre guida il motorino e muore Il decesso a Salerno, nei pressi dell'uscita di Sala Abbagnano

Un malore che gli è stato fatale. Un uomo ha perso la vita questa mattina mentre percorreva a bordo del suo scooter il tratto di strada tra Torrione e Sala Abbagnano, in via Farina. Il malcapitato, resosi conto di quanto stava accadendo, ha fermato il motorino per poi accasciarsi a terra, poco distante dal mezzo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi dell’Avis di Pellezzano che hanno solo potuto constatare il decesso. Sotto choc i passanti, in zona si sono create lunghe file di auto.