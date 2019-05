Spaccio e vendita di prodotti contraffatti:blitz della polizia Controlli a Salerno e provincia

Reati contro il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti, vendita di prodotti contraffatti. Emessi quattro provvedimenti di divieto di ritorno, due avvisi orali e un “D.A.Spo. urbano” a carico di persone già note alle forze dell'ordine. In azione la polizia che ha messo a segno diversi controlli, soprattutto nel fine settimana, a Salerno ed in alcuni comuni della provincia.

Emessi anche due provvedimenti di avviso orale a carico di altrettanti pregiudicati più volte sottoposti a provvedimenti restrittivi, in particolare per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. Il “D.A.Spo. Urbano”, della durata di 6 mesi, riguarda un parcheggiatore abusivo.