Discariche e bivacchi: blitz della polizia municipale Gli agenti in azione in diversi rioni di Salerno

Blitz della polizia municipale di Salerno nei quartieri. In via De Leo, con l'ausilio di personale della Società Salerno Pulita, si è provveduto alla bonifica di un'area divenuta meta di bivacco. Sul posto sono state rimosse buste di rifiuti contenenti generi alimentari in stato di avanzata putrefazione, bustoni con all'interno indumenti lerci e maleodoranti.

In Corso Garibaldi - angolo Via Santoro – sgomberato un altro bivacco. Identificata una persona di etnia rom sanzionata e allontanata, come previsto dall'Ordinanza Sindacale che vieta il bivacco sul suolo pubblico.

Nei pressi di Piazza Vittorio Veneto è stata sanzionata una persona proveniente dall'hinterland napoletano intenta a chiedere l'elemosina. L'uomo, che infastidiva i passanti e gli avventori delle attività commerciali del posto con pressanti richieste di denaro, è stato allontanato dagli agenti.

Interventi anche nella zona orientale della città. In Piazzale Volpe – nei pressi dell'area dello Stadio Arechi - è stato sanzionato un parcheggiatore abusivo, poi denunciato perché inottemperante al Divieto di Accesso (Daspo) emesso nei suoi confronti da parte del questore di Salerno.

Nello stesso luogo è stato sorpreso ad esercitare la stessa illecita attività un cittadino di nazionalità marocchina, che senza documenti è stato condotto nel Gabinetto Scientifico della locale Questura per essere sottoposto a fotosegnalamento e comparazione dattiloscopica.

All'avvenuta identificazione è stato emesso un decreto di espulsione dal territorio italiano con la disposizione al trattenimento, dello stesso, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta -Pian del Lago. La persona è stata, inoltre, sanzionata e denunciata perché inottemperante all'ordine del questore di Potenza di lasciare il territorio italiano.

Altri due parcheggiatori abusivi sono stati fermati e denunciati in via Scillato e nell'area di parcheggio adiacente al Polo Nautico.

Per quanto riguarda invece il decoro urbano è stata individuata una microdiscarica in via Quagliariello, dalla cui ispezione dei rifiuti sono emersi elementi idonei che hanno permesso di elevare una sanzione di 500 euro a carico di un residente del posto. Dopo lo sviluppo dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e di accurate indagini svolte sono stati elevati altri 3 verbali da 500 euro a carico di altri residenti per abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico.

Anche in via Mecio Gracco è stata individuata una microdiscarica costituita da ingombranti e rifiuti speciali. Inoltrata notizia di reato contro ignoti si è poi avviata la procedura per la bonifica del sito, con la collaborazione dell'Ufficio Ambiente del comune.