Ubriaco alla guida della moto sbatte contro auto in sosta Un 37enne salernitano denunciato dalla polizia

Alla guida della sua potente moto, una Bmw di grossa cilindrata, è andato a sbattere contro un'autovettura in sosta. Un centauro trentasettenne, originario della provincia di Salerno, mentre stava percorrendo la SS73 Ponente, verso Costalpino, nel comune di Siena, ha urtato violentemente contro un'autovettura, regolarmente parcheggiata sul ciglio della strada. La velocità, decisamente sostenuta su quel tratto di strada, avrà avuto una forte incidenza sulle cause del sinistro. L'uomo, subito soccorso dai poliziotti delle volanti della questura, è stato trasportato con l'ambulanza al pronto soccorso ove, oltre alle cure necessarie, è stato sottoposto ai previsti prelievi per accertare il tasso alcolemico nel sangue. Gli esami hanno avuto esito positivo, evidenziando tra le cause determinanti del violento impatto anche il notevole tasso di alcool. Oltre alle ferite riportate, l'incauto centauro troverà ora un'altra sgradita sorpresa: il sequestro della moto e la denuncia per guida in stato di ebbrezza