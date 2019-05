Narcotizzati e derubati nella notte: terrore a Salerno Ladri in azione nei rioni collinari: la "firma" un cuore blu impresso con lo spray blu

Torna l'allarme furti nei rioni collinari di Salerno: ladri in azione la notte scorsa a Giovi. Nel mirino è finita una famiglia che si è vista portare via diversi oggetti in oro dopo essere stata narcotizzata. Non solo. I malviventi hanno anche lasciato un'originale "firma" per testimoniare il loro passaggio. Come riporta il quotidiano Le Cronache, infatti, i componenti di un nucleo familiare sono stati resi inoffensivi. Narcotizzati anche i cani in giardino.

Una volta che si sono introdotti indisturbati all'interno dell'abitazione, i ladri hanno portato via oggetti preziosi, denaro, computer e anche uno zaino universitario di uno dei ragazzi. Non solo. In un locale, avrebbero lasciato tracce del loro passaggio disegnando un enorme cuore blu con lo spray. Insomma, il danno e la beffa.

Amaro risveglio per tutti, che hanno dovuto fare i conti anche con le difficoltà motorie per via della sostanza narcotizzante. Allertate le forze dell'ordine per i rilievi, è caccia ai banditi. A quanto pare, nei rioni collinari è di nuovo allarme per le incursioni notturne dei malviventi.