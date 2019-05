Sentenza rimandata per l'attore Domenico Diele Il 33enne in primo grado è stato condannato dal tribunale di Salerno a 7 anni e 8 mesi

E' attesa per il prossimo 31 maggio la sentenza d'appello del processo a carico dell'attore 33enne romano Domenico Diele, condannato a 7 anni e 8 mesi per omicidio stradale al termine del giudizio abbreviato, ritenuto colpevole della morte della salernitana Ilaria Dilillo. Nella precedente udienza il procuratore generale Elia Taddeo ha chiesto per lui la conferma della condanna di primo grado.

L'udienza odierna è stata celebrata a porte chiuse nel tribunale di Salerno. I legali del 33enne questa mattina hanno discusso dinanzi ai giudici della Corte d'Appello. Presente anche lo stesso Diele. Per il gup l'attore è colpevole della morte della 48enne che fu travolta e uccisa il 24 giugno mentre percorreva in scooter l'autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Montecorvino Pugliano.

Dopo la condanna al termine del rito abbreviato, nella prima udienza del processo d'appello, i legali del noto interprete di fiction avevano chiesto che, anche in secondo grado, si procedesse con il rito camerale. Istanza, poi, accolta dal collegio giudicante presieduto da Patrizia Cappiello. Stando a quanto si apprende, l'imputato, oggi, avrebbe rilasciato dichiarazioni spontanee. Sentenza rimandata dunque al prossimo 31 maggio.