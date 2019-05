Brignano invasa dai topi, urge la derattizzazione la richiesta ad Asl e Comune del comitato di quartiere

Brignano invasa dai topi. I residenti dopo aver chiesto ripetutramente ed invano, l’intervento delle autorità preposte hanno deciso di agire provvedendo personalmenteed a proprie spese alla derattizzazione di alcune aree. L’ultima richiesta, in ordine di tempo, inviata, via pec, al referente in materia presso l’Azienda Sanitaria Locale ed al Comune di Salerno per chiedere un intervento urgente, risale allo scorso 21 maggio. A presentarla, a nome dei residenti, è stato Massimo Ronca. Ronca nella missiva spiega che “attraverso la presente scrive in nome e per conto di tutti i residenti del rione collinare, che già da tempo rivendica il diritto, in base alla vigenti norme in materia, di attuare una opera di sanificazione ambientale, interventi di disinfestazione e di derattizzazione, nel nostro rione che abbraccia le seguenti strade: via Sant'Alfonso Maria de Liguori, via Brignano inferiore, via Brignano superiore, via Paolo Magaldi, via Casa de Pazzi, via Vecchia Di Brignano, via Piezzo Cooperative Nuove di Salerno (senza civico in attesa di urbanizzazione)

«E’inammisibile una situazione del genere, - ha sottolineato Massimo Ronca - soprattutto in una zona dove l'espansione demografica è sempre in aumento e di conseguenza le zone di aggregazione per i bambini diventano pericolose per la mancanza di igiene.

tutto cio' porta un senso di frustrazione, in quanto e' difficile rimanere ad aspettare qualche miracolo che porti fiducia verso chi dovrebbe cautelare e migliorare le nostre vite. Il rione Brignano Casa Manzo e' ormai dimenticato, sotto assedio di furti, senza un impianto di illuminazione, invasa da sterpaglie , che aiutano a nidificare ratti e rettili di ogni genere. questa assoluta mancanza di assistenzialismo , verso noi cittadini di serie B, perchè alla luce di questo degrado , questo siamo diventati, cittadini di serie B. che vengono ascoltati e/o incontrati solo come riciclo di presenze in fase elettorale».